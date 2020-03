PSH, Zrní, Vosto5, Divadlo Na zábradlí a další online

Program se symbolickým názvem #kulturažije odstartovala Mall.tv spontánně pouhý den po vyhlášení zákazu akcí s účastí nad sto osob domluva internetové televize s divadelním souborem Cirk La Putyka, který odehrál představení Memories of Fools v původně plánovaném čase před prázdným hledištěm.

„Naše pořady a seriály jsme vždycky vytvářeli s ohledem na diváky i tvůrce. To platí i v případě #kulturažije. Pokud se jako internetová televize můžeme podílet na dobré věci a pomoct těm, kteří ze dne na den přišli o práci i zábavu, chceme to udělat a vážíme si každého, kdo do toho chce jít s námi. Samozřejmě, aniž bychom se chovali nezodpovědně, nebo nerespektovali mimořádná opatření,“ říká Lukáš Záhoř, šéfproducent internetové televize Mall.tv.