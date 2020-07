Prvním Filmem Naživo bude Kaleidoscope La Putyky

Unikátní divadelně filmový letní projekt Film Naživo odstartuje již 18. července představením Kaleidoscope v podání divadelního souboru Cirk La Putyka. Do poloviny září pak bude celkem pět představení (Vzduchem, Losers Cirque Company, 31. 7., Amerikánka, Heaven’s Gate, 8. 8., Pérák, Vosto5, 29. 8. a Tajný agent, Divadlo Na zábradlí, 12. 9.), zasazeno do netradičních exteriérů, natáčeno v jediném živoucím záběru a vysíláno do kin po celé České republice.