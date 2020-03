První album kapely Vitacit dokládá osobitost našeho metalu

„Když se řekne Vitacit, fanouškům se vybaví období od roku 1975 do současnosti, tedy celý příběh kapely. Když se ale řekne Vzhůru přes oceán, vybaví se jim období let 1988 až 1990. K tomuto albu mám hluboký vztah. Kromě práce muzikanta a autora jsem ho produkoval, mixoval a dělal finální střihy. Znám na něm každý tón a vím, jak a proč vznikl,“ upřesnil svou roli Doležal.

„Je jasné, že jsme byli velmi inspirováni zahraniční metalovou scénou. To ovanutí bylo obrovské, ale neměli jsme možnost se učit přímo od svých vzorů, protože jsme s nimi neměli žádný osobní kontakt. A tak jsme dělali hudbu po svém. V tom bylo, podle mě, kouzlo české metalové scény osmdesátých let. Díky vlastnímu vkladu a invenci přežily mnohé písničky dodnes,“ tvrdí Doležal.

Na otázku, zda by Vitacit v případě, že by tehdejší Československo nebylo za takzvanou železnou oponou, měl ve svých písních texty v angličtině, odpověděl, že nejspíš nikoli.

„Už před mnoha a mnoha lety jsem si řekl, že se do toho klukům nebudu motat a nebudu jim nic komplikovat. Držím se toho,“ vyloučil možnost, že by u příležitosti vydání reedice alba vyrazil se svou bývalou kapelou na sérii koncertů. „Navíc ještě nejsme v době, kdy by bylo třeba se ohlížet a rekapitulovat.“