Prsa v umění, ve filmu i na talíři

„Bujná i povislá, ale kulturou šlechtěná,“ píše autor Martin Rychlík. Prsa podle něj upoutávají pozornost už posledních zhruba třicet tisíc let. Ať už je to nejstarší známá Venuše z Hohle Fels (stáří více než 35 tisíc let), nebo naše Věstonická venuše.