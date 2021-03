Producent Jiří Konečný: Rumunské filmy mají vztah k realitě

Začalo to jako spolupráce s hlavní producentkou Adou Solomonovou, která má v tuto chvíli už dva Zlaté medvědy. Prvního z roku 2013 za snímek Pozice dítěte. Seznámili jsme se před léty v mezinárodním producentském programu EAVE a spolupracovat začali na Aferimu.

Ada hledala koproducenty a mně se projekt líbil. Pokusil jsem se tedy sehnat část financí a k mému potěšení ji získal od Státního fondu kinematografie. To bylo důležité a odvážné rozhodnutí, protože film se točil v Rumunsku a neměl českou tvůrčí účast s výjimkou obrazové postprodukce, kterou dělali v pražském UPP.

Ale dostal pak Stříbrného medvěda za režii a my byli rádi, že jsme se na něm podíleli. Pak měl úspěch i na karlovarském festivalu, získal v Česku hodně příznivců.

Cítil jsem, že to je perspektivní tvůrce. Měl za sebou filmy v duchu rumunské nové vlny, jejíž úspěšné tažení odstartovala v roce 2007 Zlatá palma a Evropská filmová cena pro film 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny. Ale začal se odklánět a stal se z něj osobitý filmař, který má odvahu formálně experimentovat.

Rád bych ho ukázal divákům co nejdřív. Je aktuální, dokonce covidový, lidé v něm chodí v rouškách. V každém případě je to jeden z filmů, u nichž okamžitě víte, že se jich chcete zúčastnit. Vůbec jsem neváhal.

V minulosti byly peníze často jediným podílem, ale dnes už to většinou nestačí. Všichni máme snahu dostat do projektu i své tvůrce, aby to mělo větší logiku. V Polsku už je účast některé hlavní tvůrčí profese dokonce smluvní podmínkou.