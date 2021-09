Priscilla Presleyová péči o Elvise milovala

Problematické pro Priscillu bylo prý rovněž to, jak se k němu chovaly jiné ženy. „Byly k němu naprosto přitahovány, takže když šel sám ven, měla jsem strach. Ráda bych na něj dohlížela, i když si šel byť jen vyčistit zuby,“ řekla.

„Milovala jsem péči o Elvise, jeho rozmazlování, krmení,“ přiznává. „Myslím si ale, že to ode mě bylo velmi přehnané.“

Mezi jeho nejznámější písně patří Heartbreak Hotel, Love Me Tender, Jailhouse Rock, Viva Las Vegas či A Little Less Conversation. Kromě muziky se věnoval i filmu. Účinkoval například ve snímcích Miluj mě něžně (1956), Jailhouse Rock (1957) nebo Blue Hawaii (1961).