Předávání Oscarů bylo odloženo

Ceremoniál se měl původně konat 28. února 2021. Nominace by měly být vyhlášeny 15. března 2021. Napsal to filmový server Variety.

„Filmy již více než století hrají důležitou roli v uklidňování, inspirování a napomáhání v temných časech. V letošním roce to tak určitě je. Doufáme, že prodloužením termínů poskytneme filmařům čas, který potřebují k dokončení a uvedení svých filmů, aniž by byli trestáni za něco, co nikdo nedokáže ovládnout,“ sdělili ve společném prohlášení prezident Akademie filmových umění a věd David Rubin a výkonná ředitelka Dawn Hudsonová.