Pražští symfonikové na Dvořákově Praze

Úterní festivalový koncert byl ve znamení nastupující generace hudebníků. Pod taktovkou Tomáše Netopila vystoupili Mladí filharmonici Dvořákovy Prahy. Je to orchestr složený ze studentů konzervatoří a vysokých uměleckých škol do čtyřiadvaceti let, který se formuje z řad frekventantů orchestrální Letní hudební akademie v Kroměříži.