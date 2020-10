Pokračuje televizní cyklus PopStory

„S dotazovanými se bavíme svobodně, bez loktů, ale i bez servítků. O penězích, vazbách, vzdoru i přizpůsobení. Zpovídaní se chovají různě. Někteří prochází sebereflexí, jiní mlží, další vytěsňují. 'Měl jsem rodinu, to víte', 'U mě nebylo co cenzurovat', 'Hrdina jsem nebyl, chtěl jsem prostě dělat muziku'. Odpovědi povědomého druhu, které známe z domácího prostředí, od obyčejných lidí. Všech těch, kteří žili normální životy v nenormální době. Pop evidentně nebyl výjimkou. I tady se dělaly kompromisy, dobrá či špatná rozhodnutí,” uvedl režisér a scenárista Jakub Skalický.

Diváci se mimo jiné dozví, jak se dívá na cenzuru textů 70. a 80. let zpěvák Miroslav Žbirka nebo komentář publicisty Jiřího Černého ke snaze československých muzikantů prorazit v zahraničí.

Cyklus přináší kromě autentických výpovědí autorů a interpretů i množství raritních fotografií a ukázek z archivů. Některé věci, natočené na filmový pás, se díky nadšení televizních zaměstnanců podařilo zrekonstruovat do vysílatelné podoby. Například hudební čísla vkládaná do vojenského magazínu Azimut nikdo nevysílal skoro 50 let.