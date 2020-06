Pokáč: Na své album písničku o koronaviru už asi nesložím

Loni se mi ozvali lidé z Frekvence 1 s tím, že by se mnou rádi spolupracovali. Padly návrhy, abych moderoval nějaký pořad či psal a četl krátké glosy. Nakonec jsme se dobrali toho, že budu jednou za čtrnáct dnů připravovat písničku s textem na aktuální téma, takzvanou rychlovku. Původně chtěli, abych to dělal každý týden. To jsem ale vyhodnotil jako nemožné.