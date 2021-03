Písničkářka Amelie Siba převzala alternativní cenu Apollo

„Debut, jaký se tu dlouho neobjevil. Album Dye My Hair představuje vyzrálé písničkářství a zároveň zcela přímý intimní vhled do období dospívání. Amélii Sibě se podařilo zachytit zranitelnost, odhodlání i nejistotu teenagerských let způsobem, který jde napříč různými publiky a je srozumitelný pro starší ctitele folku i mladší uživatele Instagramu. Ruku v ruce s autorskou vizí pak jde i sympatická snaha ohlídat si vše další okolo tvorby: od mixu nahrávky přes podobu obalu. Amelie Siba si dělá věci podle sebe a to je dobře,” uvedl hudební publicista Pavel Turek.