Pink Floyd tajně vydali 12 živých alb, neřekli k tomu nic

Všechny nahrávky pocházejí ze sedmdesátých let. Jde o tituly: They Came in Peace, Live, Leeds University 1970; Live at Grosser Saal, Musikhalle, Hamburk 1971; Mauerspechte Berlin Sportpalast, 1971 Live, Lyon 1971, Tokyo 1972; Live in Rome Palaeur 1971; Amsterdamse Bos Free Concert 26 June 1971; Live in Montreux 1971; KB Hallen, Copenhagen, 1971; KB Hallen, Copenhagen, Vol II, 1971; Over Bradford Pigs on the Groove Bradford University, Live 1971; Embryo, San Diego, 1971 a The Screaming Abdabs Quebec City, Live 1971.