Patti Smithová neztratila bojovnost a sílu

I když Smithová sázela především na písně ze sedmdesátých let, nepřinášela žádnou vzpomínku na minulé doby.

Ukázala, proč byl rock po čtyři dekády hlavním vyjadřovacím prostředkem mladých umělců a nastupujících generací.

Roli v tom hrál nejen jeho ostrý zvuk, ale hlavně dával prostor pro svobodné vyjádření a šíření vlastních pocitů a názorů. Smithová jasně ukázala, že nešlo ani tak o formu, byť ta byla podstatná, ale hlavně o obsah.

Smithová v černém plandavém saku, které nosila v sedmdesátých letech, působila stejně jako před čtyřiceti lety, jen její rozpuštěné vlasy už nebyly černé, ale šedivé. Nechybělo jí ostří, naléhavost, bojovnost a kritičnost. Její hlas byl stejně nemilosrdný.

Ukázala, jak důležitá je gradace, když ve Free Money přecházela na konci do divokého křiku. Gloria, kterou koncert končila, byla esencí gradace a punku, kdy hymnické skladbě Van Morrisona dodala nezbytnou ironii.

A bylo to ještě patrnější, protože jádro koncertu tvořily písně z prvních alb, zejména z debutového Horses.

Občas to mohlo působit, jako by se Smithová vezla na vlně aktivismu, když opakovaně hovořila o potřebě chránit životní prostředí, abychom přežili.

Jenomže písně, které zpívala, byly čtyři desítky let staré, což je případ Ghost Dance věnovaného kmenu Hopi i coveru Neila Younga After The Gold Rush. A lidé jejímu poselství aplaudovali.

Úvodní Redondo Beach v rytmu reggae působilo, že s postupujícími léty budou hroty utlumené, ale opak byl pravdou.

Burcovala a přecházela v drsný až skřípavý projev polní velitelky svolávají do boje, protože je nutné ovládnout ulice. Končila však optimisticky, když na závěr zazpívala v přídavku People Have The Power.

Smithová však připomněla i své vzory a kořeny, když recitovala báseň Allena Ginsberga Footnote To Howl (nelze zapomenout, že sama začínala jako básnířka - pozn. red.)

V půlce koncertu, když po divokém závěru Free Money odešla do zákulisí, její kapela zahrála I Wanna Be Your Dog od Stooges a Lou Reedovo Walk On The Wild Side. Sama na „španělku” zahrála píseň Boba Dylana Wicked Messenger.

Samozřejmě nemohly chybět velké hity včetně Because the Night, které bylo vyznáním lásky k jejímu nyní už zesnulému muži Fredovi Sonic Smithovi, nebo Dancing Barefoot, na kterém se podílel Ivan Král.