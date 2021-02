Pandemie zabíjí i náležité rozloučení se zesnulými osobnostmi české kultury

„Ladislav Mrkvička byl členem hereckého souboru Činohry Národního divadla od roku 1991 a vytvořil s ním mnoho krásných postav. Jistě není sporu o tom, že by si obřad z jeviště Národního divadla zasloužil a že by se s ním takto rádi rozloučili diváci i kolegové,“ řekl Právu ředitel Národního divadla Jan Burian.

„Rodina si přála rozloučení v úzkém rodinném kruhu a to samozřejmě musíme respektovat. Hana Maciuchová byla padesát let tváří vinohradského divadla, takže není pochyb o tom, že bychom jí uspořádali důstojné rozloučení z jeviště, pokud by rodina souhlasila. Nicméně, současná situace a dodržování hygienických nařízení by nám to stejně neumožnily. I proto jsme před divadlem zřídili pietní místo, kam lidé chodí na Hanku zavzpomínat, položit kytičku a zapálit svíčku,“ uvedl krátce po úmrtí své kolegyně Töpfer.