Ozzy přeložil koncert na listopad 2020

Turné No more tours 2 se tedy nakonec konat bude a zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Celá šňůra začne 23. října ve Velké Británii a skončí 7. prosince v Helsinkách ve Finsku. Navštíví i Irsko, Německo, Rakousko, Itálii, Španělsko, Švýcarsko, Švédsko, Finsko a ČR.

Přesto se mu podařilo vydat i sólová alba Blizzard of Ozz (1980), Diary of a Madman (1981), Bark at the Moon (1983), The Ultimate Sin (1986) nebo Ozzmosis (1995). Ke Black Sabbath se nakonec na čas vrátil, načež se skupina po posledním turné dobrovolně rozpustila.