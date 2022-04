Osmdesátiny skladatele a dirigenta Petra Kotíka připomínají dva koncerty

První koncert se uskutečnil v úterý 26. dubna v Galerii PLATO v Ostravě, druhý se koná ve čtvrtek 28. dubna v Centru současného umění DOX+ v Praze. V podání Ostravské bandy, klavíristy Daana Vandewalleho a houslistky Hany Kotkové na nich zazní nová díla Christiana Wolffa, Bernharda Langa, Any Sokolović, Petra Cíglera, Petra Bakly, Philla Niblocka, Daniela Skály a Anny Heflin.

Umělecký ředitel bienále Petr Kotík: Ostravské dny nejsou o mně, to bych považoval za ostudnou myšlenku Kultura

Význam kotíka ocenil skladatel Christian Wolff: „Je neúnavným organizátorem koncertů, na nichž zaznívá nesmírně zajímavá a hodnotná hudba. Spousta skladeb, které byly díky němu provedeny, by jinak vůbec nezazněly. Pamatuji si například newyorské premiéry Feldmanových koncertů (klavírního, flétnového, houslového) – zazněly v New Yorku poprvé po víc než 20 letech od svého vzniku, a to jen díky Petru Kotíkovi.”