Ondřej Gregor Brzobohatý shrnul šíři svého záběru

Co všechno v hudbě dělá, ukázal během bezmála tříhodinového koncertu. Zpěvák, hudebník a skladatel Ondřej Gregor Brzobohatý připravil na středeční večer do pražského Fora Karlín vystoupení, během kterého se dotknul zásadních míst své kariéry. Pozval si řadu hostů, a ještě přitom dokázal několikrát rozesmát publikum. I to je jedna z jeho dovedností.