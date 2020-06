Olympic po pěti měsících koncertoval. S novým klávesistou Pavlem Březinou

Březina má za sebou bohatou hudební minulost. Hrál s kapelou Argema, rakouskou skupinou Michi’s Party Band , hostoval u Michala Davida nebo slovenské revivalové kapely The Backwards.

Na pražský koncert se na něho přišla podívat řada muzikantů a jeho přátel, mezi nimi například zpěvák Jarek Filgas, s nímž byl v Argemě na začátku devadesátých let.

Stalo se, a bylo evidentní, že jeho kapela má do každé písničky chuť, skvěle se baví a je semknutá.

Janda podotkl, že den před koncertem měla kapela generální zkoušku a vše dopadlo velmi dobře, což v praxi znamená, že se při ostrém setu něco nepříjemného semele. Nic hrozného to naštěstí nebylo, a že on sám ve dvou třech písních zapomněl text, se při rokenrolovém setu občas přihodí.

Olympic, který zanedlouho oslaví šedesát let na scéně, odehrál v Letňanech písně, bez kterých by to nešlo (Želva, Jasná zpráva, Otázky, Okno mé lásky, Já, Dynamit, Dědečkův duch a další) a přidal ty, jež se nestaly rádiovými hity, ale má je rád a fanoušci je přijali.