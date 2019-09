Ocasek zemřel na srdeční chorobu umocněnou rozedmou plic

Ocasek se narodil v Americe - v marylandském Baltimoru, má ale české předky. Na hudební scéně byl aktivní téměř 50 let. Kariéru začal počátkem 70. let, hrál například ve skupině Milkwood. Úspěch přišel s kapelou The Cars, kterou založil v roce 1976 a jež byla inspirovaná novou vlnou, když spojovala punkový minimalismus a elektroniku s promyšlenými kytarovými party a silnými melodiemi. Už debutové album The Cars z roku 1978 se vyšplhalo na osmnáctou příčku albového žebříčku a následují Candy-O z roku 1979 bylo třetí. Nejúspěšnější byla deska Heartbeat City z roku 1994 na které byl singl Drive i píseň You May Think, která se stala videoklipem roku na MTV.