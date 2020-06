O návrat ke kultuře je zájem

Výzkum provedený mezi lidmi ve věku šestnáct až čtyřiašedesát let ukázal, že mladí lidé do třiceti let by masové akce uvolňovali rychleji než starší občané, více než polovina z nich by pak ráda toto léto navštívila hudební festival. Zájem je také o návštěvu kina, kterou plánuje polovina dotazovaných. Méně se jich chystá do divadla či na koncert.