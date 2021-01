Nový šéf Laterny magiky Radim Vizváry: Věřím, že nás krize promění

Poprvé za svou kariéru jsem přijal nabídku zaměstnání v tak velké a významné instituci, jakou je Národní divadlo. Doufám, že v něm budu moci zužitkovat své zkušenosti z nezávislé scény a že i to pomůže Laterně magice chytit druhý dech. Pozvání do Národního divadla si vážím a přijmout tuto funkci je velký závazek. Laterna magika je světoznámá značka, jen musíme lidem ukázat, že je stále ještě živá.

Jako každé zásadní rozhodnutí představuje i toto především velkou výzvu a zodpovědnost, vystoupení z komfortní zóny a doufejme i růst. Poznávám práci v úplně novém prostředí. Ačkoli jsem v Národním divadle již hostoval jako choreograf a režisér, nyní je situace jiná. Mám na starost soubor, dlouhodobé plánování, budu se snažit realizovat dlouhodobou dramaturgickou vizi, učím se proniknout do denního provozu divadla na několika úrovních.

Domnívám se, že Laterna magika nedostávala dostatek prostoru pro rozvoj svého potenciálu v různých aspektech. Například je to možnost většího zapojení nových technologií. Měla by využívat nejen existující prostředky, ale iniciovat vývoj specificky pro své inscenace a projekty.

Měli bychom se oprostit od stereotypní představy, že pravá Laterna magika je pouze taneční choreografie propojená s projekcí. Věřím, že je i v souladu s původními záměry Josefa Svobody a Alfréda Radoka tvořit Laternu magiku jako multižánrové divadlo. Tedy zapojit i takové divadelní styly a žánry, které jsou jinak v Národním divadle využívány spíše doplňkově, přitom mohou k divákovi promlouvat velmi zřetelně, ať je to současný tanec, fyzické divadlo, nový cirkus, pantomima, práce s maskou, loutkou a další.

Laterna magika by měla být více otevřená jak tvůrcům z tuzemska i zahraničí, tak novým divákům, za kterými se musí vydat i skrze site-specific projekty nebo happeningy ve veřejném prostoru.

Mám představu o zvučných jménech z oblasti režie i choreografie. První z nich jsme již začali oslovovat, ale nebylo by správné o nich hovořit, dokud zájem o spolupráci nepotvrdí. Nerad bych vzbuzoval přehnaná očekávání, ačkoli sny mám velké.

Všichni jistým způsobem pociťujeme frustraci, protože se naše nejistá situace stále prodlužuje. Východisko je ale jedině v tvorbě. Nemá smysl trápit se tím, co nemůžeme dělat, ale chystat se na dobu, kdy se divadla otevřou a my budeme před sebou mít nového diváka. Věřím totiž, že nás současná krize promění. Jak diváky, tak divadlo samotné. A my musíme být na tuto změnu připraveni.