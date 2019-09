Nové knihy: Vopěnka, Horníček, Dudák, Szczygieł i Kisella

Druhé vydání knihy o tom, co nám druhý člověk svými slovy chce říci, je rozšířeno o několik nových „slovních medailonků“, Dva z nich se týkají toho, jak je nemilé, když význam slova není sdělen, a další toho, když se význam ze slov přímo vytrácí anebo je silně rozostřen.

Každý má svá osobní tajemství, která neřekne ani nejlepší kamarádce. Emma ale v návalu alkoholu a paniky z turbulencí vyklopí všechny své tajnosti a intimní pocity neznámému muži na vedlejším sedadle v letadle. Kdyby se už nikdy nepotkali, nic by se nestalo…

Už je to tutovka! Osmiletá Pepina Karásková se konečně dočká sourozence. Na takovou událost se musí připravit, a tak si pročítá knížku o tom, jak děti přicházejí na svět. Když zjistí, že maminka by neměla kouřit, vyděsí se. Máma si klidně kouří, jako by se nechumelilo!