Nové knihy: Sýkorová, Grossman a Prettinová

Nový román nositele Mezinárodní Man Bookerovy ceny přináší komorní rodinné drama na pozadí velkých dějin dvacátého století – příběh tří generací silných žen, jejichž osudy se pohybují mezi současným Izraelem a Titovou Jugoslávií. Příběh o ráně, která se dědí z generace na generaci, o boji za zachování paměti, ale také o odvaze a lásce, která nevyhasíná ani půl století potom, co milovaný člověk už nežije, se zakládá na skutečných osudech jugoslávské národní hrdinky Evy Panićové Nahirové.

Slunce, moře, jabloňové sady a rozkvetlá pole. Österlenu se říká skandinávská Provence. Celé Švédsko sem jezdí na dovolenou. A jedna žena sem přijela zemřít…Chamtivost, zrada a vražda v okouzlujících přímořských kulisách – to vše naleznete v úvodním dílu nové švédské detektivní série v nestárnoucím a stále oblíbeném stylu klasické krimi Agathy Christie.

Skutečné příběhy ze života partnerů aneb kniha o tom, jak se dá vše pokazit, zvlášť když jsou na to dva. Nečekejte žádnou růžovou romantiku, ale pořádnou dávku humoru a ironie. Seznamte se s Jarmilou. Šestadvacetiletou slečnou, která prožívá svůj nejdelší vztah s o rok starším Oskarem. V některých věcech se nechápou a někdy se dost hádají. Oskar rád popolétne do paralelního vesmíru a Jarmila ho tahá zpátky na zem, což způsobuje řadu vtipných situací. Sbírka skutečných příběhů se snaží s velkou nadsázkou ukázat vztah takový, jaký je. Je možné, že se při čtení najdete, a dost možná se s postavami ztotožníte.

Kiesslingovi patří k německému ostrovu Juist stejně jako pravidelné přílivy a odlivy. Když patriarcha Eduard dostává spolkový záslužný kříž, sejde se celá rodina: Eduardova žena Adda, tři dcery, i babička Johanna. Ale do generální zkoušky nečekaně vtrhne Helen z Nového Zélandu, která tvrdí, že je s rodem spřízněná. A skutečně, ta mladá žena je velice podobná Addě. Záhadu svého původu řeší společně s ní. Adda totiž tuší, že klíč k pravdě je zřejmě ukrytý v hotelu de Tiden, který patří rodině, tedy tam, kde před 75 lety všechno začalo.

Tamar a Fayard už prožili tisíce životů. Byli u vzniku světa, sledovali, jak umírá ve válce. Viděli lidstvo dosáhnout ke hvězdám. Všechny tyto životy však pojí jedna věc: jejich láska a boj za to, aby mohli být spolu. Jeden milostný příběh střídá druhý. Má to však jeden háček. Nikdy se nedočkají šťastného konce. Dokud konečně nezjistí, jak se z nekonečného cyklu vymanit. Strhující román o dvou teenagerech, jimž nezbývá než opakovaně prožívat svůj tragický příběh. Dokud nepřijdou na to, jak změnit vlastní osud.