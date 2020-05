Nové knihy: Scruton, Mennerová a Faulerová

Publikace prezentuje vše, co potřebuje fanda jízdy po kolejích vědět o vlacích! Čtenář se tam dozví, jak vypadají vlaky v Německu, Japonsku nebo třeba v Kanadě. Dále jak probíhá jejich údržba a kdo řídí vlakový provoz. Na tyto i další otázky odpoví všem malým, ale i velkým strojvůdcům nová kniha z naučné edice Už vím proč?

Kniha není běžnou příručkou o tom, jak či jaké pít víno, kterých existují tisíce. Je sofistikovaným filosofickým průvodcem myšlením o víně, ale i osobním vyznáním. Knihou napsanou s typickým anglickým humorem, vášnivou a zaujatou obhajobou nápoje, bez něhož by nevznikla civilizace. Obrací se na všechny, u nichž módní posedlost zdravím úplně neutlumila potěšení z věcí tělesných. Filosoficky obhajuje prastarou myšlenku, připisovanou již Platónovi, že bohové nikdy člověku nedali nic znamenitějšího a cennějšího než víno.

Když z ruchu ulice a denního světla vstoupíte do chrámu, ocitnete se rázem v úplně jiném světě. Příšeří, chlad, sochy a obrazy líčící zázraky jsou ostrovem jiného času a myšlení. To, co nezasvěcenému připadá jen jako výzdoba, jsou vlastně symboly s hlubokým významem a zašifrované tajné vědomosti. Tato kniha pomůže poodhalit jejich tajemství.