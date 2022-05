Nové knihy: Ravenová, Reidová a Bárta

Co všechno se může pokazit na svatebním obřadu a na svatební oslavě? Vyprávění vysloužilého muzikanta Honzy Žanka Hlaváčka, který hrál a zpíval na stovkách svateb v průběhu čtyřiceti let. Jsou to příběhy skutečných lidí v reálných kulisách, co režíroval sám život. Někdy úsměvné, jindy až s nádechem hororu, tedy alespoň z pohledu nevěst a všech zúčastněných, hudebníka nevyjímaje. Příběhy lidí, z nichž mnozí, vzdor tomu, co prožili, zůstali i nadále spolu, což je důkazem toho, že láska je mocná čarodějka.