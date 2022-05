Nové knihy: Prošková, Mornštajnová a Mádl

Senzační biografie princezny Diany napsaná za její spolupráce a přinášející exkluzivní nový materiál k připomínce 60. výročí jejího narození. Kniha po svém prvním vydání v roce 1992 navždy změnila způsob, jakým veřejnost pohlížela na britskou monarchii.Pětadvacet let po Dianině úmrtí technologický pokrok odhalil dříve neslyšitelné úseky tajně nahraných rozhovorů s princeznou a umožnil překvapivě nahlédnout do její mysli. Nabídl tak skutečně pozoruhodnou kroniku jejího života.

Kdo vlastně jsou děti vyrůstající v dětských domovech? Odkud do dětských domovů přicházejí a proč? Co mají za sebou? Jaká mají přání a sny? Jak to v běžném dětském domově vypadá? Mezi veřejností přežívá názor, že dětský domov je to nejhorší, co může dítě potkat. Pro mnoho skvělých a šikovných mladých lidí dětský domov znamenal záchranu, a to v mnoha případech doslova. Organizace Dejme dětem šanci si proto dala za cíl zažité mýty vyvracet.