Nové knihy: Pearseová, Birgus a Francis

Příběh přesunula autorka z Anglie do Československa, z padesátých let se posunula na konec sedmdesátých. Tématem je tentokrát porucha příjmu potravy. Sedmnáctiletá Lada trpí anorexií. Nějaký čas trvá, než si rodiče všimnou, že výrazně zhubla – nebo spíš že je vyzáblá na kost. Začnou s domácí léčbou, Lada dokonce na čas skončí v nemocnici, neustále bojuje s odporem k sobě samé.

Před stovkami let objevil mořeplavec Gorian ze Zartenu nový kontinent – Sanheiu. Národ objevitelů narazil na nové pevnině na zdroje, jež mnohonásobně posílily jeho magickou moc, a původní obyvatelstvo, neschopné vzdorovat všemocným dobyvatelům, si snadno podmanil a zotročil. Od zrušení otroctví sice uběhlo půl století a společnost se dnes naoko řídí zákony o rasové rovnosti, sedmnáctiletý Park o tom však ví své.

Nový román od jedné z nejčtenějších britských autorek. Příběh je situovaný do Anglie roku 1964. Katy Speedová žije v městečku Bexhill-on-Sea. V domě naproti přes ulici bydlí úchvatná, elegantní a přátelská Gloria, majitelka obchodu s módními oděvy. V jejím domě se však dějí podezřelé věci, o kterých si šušká celá ulice: většinu sobot, kdy je Gloria v práci, k ní domů přiváží černé auto cizí ženy, někdy dokonce s dětmi.

Dosud nejrozsáhlejší chronologie významných událostí české fotografické scény za 180 let od vyhlášení vynálezu daguerrotypie až do současnosti. Zahrnuje informace o důležitých autorských i skupinových výstavách, o vzniku a zániku fotografických spolků, odborných časopisů, galerií nebo škol, o vydání významných publikací, o životních datech předních fotografických osobností, a také informace o německých či rakouských fotografech, kteří působili v českých zemích. Obsahuje téměř tři sta fotografií a obsáhlý seznam literatury o české fotografii.

Harrison Foster je právník specializující se na řešení krizových situací. Po požáru ve stájích trenéra Ryana Chadwicka, při němž zemře šest velmi cenných dostihových koní, včetně favorita Derby, je z Londýna povolán do Newmarketu. Harry zjistí, že nejspíš nešlo o obyčejný požár, navíc se na místě najdou i lidské ostatky. Ze zaměstnanců nikdo nechybí, kdo je tedy uhořelá oběť?

Při rutinním letu z Afriky do Anglie doktor Mason Palmer tragicky umírá, když jeho letadlo po cestě havaruje a zmizí kdesi uprostřed husté buše.

Ještě deset měsíců poté si Nicole Palmerová nedovoluje po svém náhle zemřelém manželovi truchlit. Až do jednoho rána, kdy obdrží poštou poslanou Masonovu fotografii společně s šifrovanou zprávou. Zprávou, kterou mohl napsat jedině on.

Audiokniha obsahuje rozhlasovou dramatizaci thrilleru Thomase H. Blocka. Účinkují Luděk Munzar, Jiří Samek, Lucie Žulová, Václav Neužil st., René Přibil a mnozí další. Vypadá to jako běžný pracovní den v letecké společnosti Trans–United. Na startu je připraven supermoderní nadzvukový letoun Straton 797 a mezi cestujícími sedí také sportovní pilot dvoumístných letadel John Berry. Ani on, ani posádka letadla ještě netuší, že se plánovaný let zanedlouho změní v tragédii.