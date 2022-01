Nové knihy: Parchiťková, Král a Hrdlička

Sally Hepworthová: Hodná sestra

Fern Castleová pracuje v knihovně. Tři večery v týdnu pravidelně večeří se svým dvojčetem Rose, která je jí celý život oporou a rádcem. Fern je ze sester ta uzavřenější. Vyhýbá se davům, jasným světlům a hlasitým zvukům. Má pečlivě uspořádaný život a narušení její rutiny by mohlo mít nedozírné následky.

Ikar, 272 stran, 359 Kč

Obal knihy

David Bruns, J. R. Olson: Virus Pandora

Don Riley z Kybernetického velitelství v Pentagonu dostane příležitost řídit nový tým operací CIA. Tvoří ho především tři nadaní námořní důstojníci a analytici, jimž se společně podaří objevit novou teroristickou skupinu zvanou Mahdí, která působí ve výbušném geopolitickém prostředí v povodí Nilu. Jenže k její strategii nepatří sebevražedné bombové atentáty ani nepředvídatelné útoky. Chystá se použít ten nejhorší druh biologické zbraně – virus Pandora se stoprocentní smrtností.

Kalibr, 288 stran, 349 Kč

Obal knihy

Hana Kneblová: Šlechta v českých zemích – Aristokracie od středověku po současnost

Kniha renomované autorky mapuje osudy aristokracie v českých zemích od středověku až do současnosti. Poutavě vypráví o výjimečných mužích a ženách, ale také o černých ovcích rodiny, o významných diplomatech, vojevůdcích a cestovatelích, šťastných a nevydařených manželstvích. Čtenáře možná překvapí, že za první republiky bylo zakázáno používat šlechtické tituly a byla provedena pozemková reforma, která značně zmenšila majetek aristokracie.

Brána, 272 stran, 349 Kč

Obal knihy

Lidija Parchiťková: Mám vztek a nestydím se za to

Tato kniha renomované psychoterapeutky a odbornice na dětskou výchovu vám pomůže pochopit pocity, které vás během mateřství mohou přepadnout, a za které se často matky stydí. Není ostuda se k nim přiznat, ideální je však vědět, jak jim čelit, případně včas předcházet.



Pragma, 248 stran, 299 Kč

Obal knihy

Zdeňka Martincová: Obchod paní Tlusté

Už přes sto let vlastní paní Tlustá obchod s neobvyklými předměty. Jednoho dne do něj zavítá stařec v otrhaném kabátu a učiní zkušené obchodnici nabídku. Za kus žvance jí povypráví propletené pohádky, ve kterých se objeví i její obchod. Paní Tlustá souhlasí, a tak se stařec pouští do vyprávění. Jeho první příběh začíná uprostřed obyčejného lesa, kde kouzelný dědeček doslova zakopne o lenocha. Místo aby mu vyčinil, rozhodne se mu darovat kouzelné hodiny, čímž spustí celou řadu neočekávaných událostí. Zpovzdálí vše sleduje zlá čarodějnice Moréna, která lidem ráda ztěžuje život. Najde se někdo, kdo překazí její podlý plán? A jak to dopadne s paní Tlustou a vyprávěním?



Pointa, 56 stran, 299 Kč

Obal knihy

Zdeněk Král: Edison

Kniha je pro děti zhruba od šesti do deseti let a jejich rodiče. Máte v ruce nebo poblíž sebe mobilní telefon? Trávíte právě čas na svém počítači? Je večer a vy zrovna svítíte? Vše funguje na bázi správného využití elektrické energie s potomky přístrojů, u jejichž zrodu stál Thomas Alva Edison. V knize sám vynálezce vypráví zábavnou formou o svém životě, o pokusech nejen s elektrickým proudem, ale především o píli, vytrvalosti a nadšení, pomocí kterých dokázal velké věci. Buďte na chvíli spolu s dětmi u zrodu jeho vynálezů a inspirujte se jeho příběhem!



Pointa, 80 stran, 329 Kč

Obal knihy

Laure Margerandová: Pět vůní našeho příběhu

Charlotta je hvězdou svého oboru – jako nadaná literární koučka spolupracovala s řadou úspěšných spisovatelů a vydala i několik vlastních knížek. Až do jednoho osudného rána vedla se svým milovaným mužem a malým synkem Nathanem šťastný život. Jenže po nečekaném nočním úmrtí osmiměsíčního Nathana je všechno jinak. Aniž by to vnější okolí vědělo, Charlottě se zhroutil celý svět. Navíc trpí anosmií, ztrátou čichu. Po čase vzalo zasvé i její manželství.



Metafora, 272 stran, 329 Kč

Obal knihy

Pavel Hrdlička: Komu to prospívá

Z nového historického románu oblíbeného autora se konečně dozvídáme, jak vlastně začal příběh pražského podrychtáře Václava. Roku 1385 se vrací z Padovy do Prahy, kde zatím vypukly pouliční bouře. Pražští studenti se chopili zbraní a rychtář Martin Rotlev neví, jak zabránit krveprolití. Václav je bez prostředků a hledá si práci, a protože univerzitní prostředí dobře zná, nabídne mu svoje služby. A hned se pustí do napínavého pátrání. Kdo zabil mistra Křišťana z Bělé a kdo okrádá rychtáře v Kutné Hoře? To vše se snaží Václav zjistit právě v době, kdy si touží získat srdce krásné Kateřiny, dcery šmejdíře Maříka. Text čte herec Vasil Fridrich.



Témbr, 5:49 hodin,299 Kč