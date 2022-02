Nové knihy: Paigeová, Čekanová a Burian

Laurelin Paigeová: Na vrcholu

Sebastianovi ovládají celé město, dost možná celý svět! Ale já z něj chtěla jen kousek, který nikdy nestačí. Takže když se má šéfka vydala „nalézt sebe samu“, chopila jsem šanci za pačesy a vrhla se do prostředí luxusu a výzev. A všechno šlo dobře, dokud jsem nenarazila na něj. Modroočka. Chlápka na vrcholu potravního řetězce. Scotta Sebastiana. Byl to arogantní floutek, playboy a pracháč, jehož rty a jazyk mi nedaly spát. A tenhle člověk mě teď chce ve své posteli stejně, jako si já přeji v ní skončit. Jenže pokud se to stane, odhalí on bohužel zdrcující pravdu – jsem podvodnice.

Ikar, 248 stran, 299 Kč

Obal knihy

Naďa Pischová: Tam

Anna a Tomáš přijíždějí do sudetské vesnice Kořenov, nedaleko barokní památky Kuks, aby navštívili Anninu matku. Anna ví, že první setkání Tomáše plného podivností s její svéráznou matkou nebude jednoduché. To však ještě netuší, jaká dobrodružství je čekají. V místní hospodě se totiž ve stejnou dobu objeví potomek německé rodiny vystěhované po válce, Heinz. Jeho přítomnost způsobí napětí a nečekané otevření jedné stále nezodpovězené otázky.

Anna s Tomášem začnou rozplétat zapomenutý příběh rodiny z konce války a díky tomu se dostávají stále blíže k vlastním příběhům, které až dosud trochu cíleně opomíjeli. Hledají odpovědi, a přitom nalézají stále nové otázky. Kniha se odehrává nedaleko barokní památky Kuks, který společně se sochami Matyáše Bernarda Brauna a jejich symbolikou hraje v příběhu velkou roli.

Naďa Pischová: Tam Foto: Pointa

Sally Christie: Pletichy ve Versailles – Příběh madame du Barry, poslední milenky Ludvíka XV.

Vláda Ludvíka XV. se chýlí ke konci, ale jeho pověstná touha po ženské společnosti není o nic slabší než za časů sester de Mailly či vévodkyně de Pompadour. Na scénu přichází poslední ze slavných milenek poživačného krále – překrásná Jeanne du Barry, která si stárnoucího muže omotá kolem prstu. Jenže čím větší je její triumf, tím zuřivější nenávisti se jí dostává od mnohých dvořanů, zejména zahořklé princezny Adelaidy, která by svého otce ráda přivedla zpět k bohabojnému životu. Soubojem obou těchto žen o královu přízeň pak vrcholí celá versailleská trilogie plná vášně a intrik.

Ikar, 480 stran, 499 Kč

Obal knihy

Ella Carey: Stalo se v New Yorku

Píše se rok 1942, New York. Lily Rose si užívá perfektního života pod dozorem milujících rodičů a práce snů, kterou má ve vyhlášené secesní restauraci Valentino´s. V srdci ji to však táhne do bohémské sicilské komunity v Green Village, kde voní čerstvé cannoli svádějící k hříchu. Částečně za to může Tom Morelli, talentovaný kuchař s hlubokýma hnědýma očima. Tom a Lily jsou vzájemně přitahováni, pak však přijde povolávací rozkaz. Lily uteče k rodičům pro útěchu, ale šokovaně zjistí, že její matka vztah s Tomem zuřivě neschvaluje. Lily se měla slušně vdát, vychovávat děti a být součástí smetánky.

Ikar, 336 stran, 399 Kč

Obal knihy

Honza Smolík: 10 dobrodružných únikovek

Kniha je pro děti od sedmi let, které mají rády hádanky. Čeká je deset zapeklitých případů. Čeká je mimo jiné útěk z hradu Kýblštejna, přechytračení jedné velice nezbedné opičky, únik z tajemného a strašidelného domu, úprk z robodomu a mnoho dalšího.

Pikola, 96 stran, 259 Kč

Obal knihy

Jan Burian, Zuzana Kočová: Protančit život aneb Vždycky se dá něco dělat

Kniha představuje dramatičku a spisovatelku Zuzanu Kočovou (1922–1988) koláží jejích pečlivě vybraných deníkových zápisků, dobových textů, článků a ohlasů, které komentuje její syn, hudebník Jan Burian s odstupem téměř padesáti let. Vznikl tak neobyčejně plastický portrét této významné osobnosti české divadelní kultury tehdejší doby. Kniha bude představena na koncertě k sedmdesátinám Jana Buriana v pražské Arše 27. března 2022.

Galén, 383 stran, 350 Kč

Obal knihy

Elisabeth Haichová: Zasvěcení

V hloubi lidské duše se skrývá největší tajemství vesmíru. Nejslavnější mystické dílo nové doby. Autorka mistrovsky mísí vyprávění ze svého současného života, od dětství až do dospělosti, se vzpomínkami na život, který strávila jako faraonova dcera. Jako bychom v chrámových síních seděli s ní, nasloucháme učení velekněze Ptahhotepa, který ji na tuto cestu k nejvyšší moudrosti připravuje a vede k hluboké pravdě o smyslu života a důsledcích našich činů. Dílo vyšlo i jako audiokniha, text namluvila herečka Ivana Jirešová.

Metafora. 488 stran, 349 Kč

Obal knihy

Andrea Čekanová: Nepečené dezerty Kateřiny A.

Co mají společného nepečené dezerty a domácí násilí? Všechno, řekla by Kateřina, toho času vzorná stepfordská panička. Nepečené dezerty je ten poslední soubor v počítači, který by její manžel otevřel. Proto zde ukrývá deník, v němž zpytuje svědomí a vysvětluje, že ne vždy se věci mají tak, jak se na první pohled zdá. Obzvlášť to platí o Albertovi, jejím manželovi, který světu ukazuje pouze své lepší já. To horší si šetří na doma.

Moba, 240 stran, 231 Kč

Obal knihy

Lucie Oudová: Bejvávalo na Šumavě – smutno i veselo

Krátké příběhy, které potěší nejen milovníky a příznivce Šumavy od 12 let, vypovídají o reálném životě lidí na území Šumavy. O všem, co jim osud přichystal, co museli strpět, co obětovali, ale třeba i jaké humorné příhody se jim kdy udály. Kniha přináší krátké veselé a smutné příhody, které jsou čerpány z dobových novin, od sběratelů folklóru nebo přímo od samotných Šumaváků.

Pointa, 104 stran, 279 Kč