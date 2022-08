Nové knihy: Navrátilová, Kean a Dunneová

Osm povídek současných českých autorů (Alena Mornštajnová, Kateřina Tučková, Petra Soukupová, Petra Dvořáková, Michaela Klevisová, Ondřej Neff, Viktorie Hanišová a Marek Epstein) se vrací do doby, kdy naděje byla často to jediné, k čemu se mohl člověk upínat – před rok 1989...

Třiatřicetiletý Roman, který se ještě pořád tak trochu drží máminy sukně, se vydává do dalekého Mexika. To, co mělo být původní svatební cestou a posléze nechtěnou osamělou dovolenou, stane se jeho životním dobrodružstvím – to když pozná energickou a svůdnou Maríu, která se chce naopak za každou cenu vymanit z vlivu své rodiny. Jejich setkání okamžité obrátí naruby Romanův doposud pohodlný a nudný život. Text čte herec a dabér Robert Hájek.