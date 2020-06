Nové knihy: Lehr, Beneš, Třeštík

Hrdinou knihy je teoretický fyzik Aleš Král, který zmožen vědeckou kariérou přichází do redakce měsíčníku Kosmické listy, aby se ucházel o místo vedoucího literární přílohy.

Po dobu jednoho roku pak v časopise zveřejňuje vlastní sci-fi povídky odehrávající se v nepříliš vzdálené budoucnosti roku 2034. Kniha představuje ojedinělé spojení realistického humoristického románu líčícího život redakce Kosmických listů a krátkých sci-fi příběhů, jejichž hrdinové přecházejí i se svými problémy z jedné povídky do druhé a jejichž osudy tak tvoří druhou rovinu knihy.

Svět je v troskách. Když se hroutil, postavili lidé město na obrovských pilířích, chráněné před vším zmarem tam dole. Ale to bylo dávno. Tak dávno, že už si to nikdo nepamatuje. A kdo o tom něco tuší, je v nebezpečí, mohla by po něm totiž jít císařská tajná služba, Polit, protože svět mimo město přece neexistuje. Alespoň ne pro ty, kdo nejsou vyvolení.