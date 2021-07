Nové knihy: Landsmann, Christie a Kluun

Kniha je laskavě vyprávěný příběh z nelaskavých dob, jenž barvitě líčí kouzlo knih, oněch náhledů do životů druhých, které čtenářům poskytují inspiraci, dodávají odvahu a umožňují snít. Je o tichém světě literatury, jeho síle hojit zraněnou duši a sbližovat lidi. Román vychází ze skutečných událostí v Americké knihovně v Paříži, která se stala svědkem nejen lásek a snění, ale i hrdinství jejích zaměstnanců po nacistickém vpádu do Francie. Příběh vás zavede skrze životní osudy Odile Souchetové do Paříže konce 30. let a nelehké doby nacistické okupace a následně do Montany na sklonku studené války, kde se prolíná s životem Lily, dívky z amerického maloměsta.