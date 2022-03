Nové knihy: Janečková, Cook a Zweig

Avery Grambsová má jediný cíl – přežít střední školu, získat stipendium a vypadnout. Její plány však naruší smrt miliardáře Tobiase Hawthorna, který odkáže veškerý svůj majetek právě Avery. V čem je háček? Avery ho nikdy v životě neviděla a nemá ani tušení, co byl zač.

Aby převzala své dědictví a zjistila, proč jí bylo odkázáno, musí se vydat do sídla rodiny Hawthornových. Bohužel pro Avery bydlí v tomto sídle Tobiasova rodina, a ta si připadá podvedená. Včetně Tobiasových čtyř vnuků: geniálních a nebezpečných kluků, kteří žili celý život v domnění, že jednoho dne zdědí dědečkův majetek právě oni. Avery se tak propadá do světa plného bohatství a intrik a sama musí přijít na to, jak tuhle hru hrát, aby přežila.