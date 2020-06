Nové knihy: Glukhovsky, Linková a Christie

Třetí světová válka smazala lidstvo z tváře Země. Planeta osiřela. Velkoměsta byla obrácena v prach a popel. Železnice rezivějí. Družice se osaměle potácejí na oběžné dráze. Rozhlas na všech vysílacích frekvencích mlčí. Přežili jen ti, kteří poté, co se rozezněly poplašné sirény, stačili doběhnout ke vchodům do moskevského metra. Tady, v hloubce několika desítek metrů, na stanicích a v tunelech, se lidé snaží přečkat konec světa. Metro 2035 završuje příběh Arťoma z první knihy kultovní trilogie.

Na vrchovišti Nordenglands je nalezena mrtvola čtrnáctileté Saskie Morrisové, která před rokem beze stopy zmizela. Zanedlouho zmizí další dívka, Amelie Goldsbyová. Policie ve Scarborough má pohotovost. Média okamžitě začínají psát o vrahovi z vrchoviště, což zvýší už beztak velký tlak na detektiva šéfinspektora Caleba Halea. Do Scarbourough v tu dobu přijíždí v soukromé záležitosti i detektiv seržant Kate Linvillová ze Scotland Yardu. Čirou náhodou se seznámí s naprosto zoufalou rodinou pohřešované Amelie a nedobrovolně se stane prostředníkem v dramatu, které jako by se zoufale vleklo bez konce. A pak zmizí beze stopy další dívka.

Hlavní hrdina odchází do první světové války jako dobrovolník, poté co ve svých devatenácti opouští nenáviděná studia. Jeho rozhodnutí není politického ani nacionalistického rázu, nýbrž ryze egoistické povahy a je výsledkem adolescentní touhy po zkušenostech a dobrodružství. Po celou dobu pobytu na frontě si poctivě vede deník. Od prvního okamžiku v zákopech na přelomu let 1914/1915 až do počátku září 1918, kdy je po svém posledním zranění převezen zpět do Německa.