Nové knihy: Ferrerová, Mitrofanov a Sekora

Mladý ambiciózní právník Přemek Muroň touží postoupit do první advokátní ligy. Přesídlí do centra Prahy, počet klientů mu roste, chybí jen poslední krok, významná kauza, ve které zazáří. Bude to aféra Dieselgate, v níž bojuje proti koncernu Volkswagen a jeho chamtivosti? Nebo ho naopak tento spor srazí zpátky na periferii, odkud přišel? Nebo dokonce ještě někam hlouběji?

Mámou je autobiografická prvotina mámy novicky. Šárka vypráví o tom, jak se za lehké vůně Španělska, s knížkou v ruce a tvrdou hlavou snažila dojít mateřského osvícení. K manuálu pro nastávající rodiče to má daleko. K příběhu o tom všem, který by mohl poradit, inspirovat a pobavit, to má blíž. Je to zkrátka takové pokecání si s kamarádkou u kafe v knižní podobě.