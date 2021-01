Nové knihy: Dvořáková, Opatřilová a Meyer

Nevěra, mladé dívky a movití pánové, to vše spojuje tři detektivní příběhy odehrávající se v Brně. Mrazivý dech Johany začíná bizarní smrtí protřelého právníka. A co s ní mají společného pověst o Ledové Johaně, oblíbený míchaný nápoj a krásná Marcela, návrhářka luxusního prádla, musí vypátrat nadporučík Adam Vonka. Falešná kočička dá odpověď na to, proč byla zavražděna účetní mezi policisty oblíbené restaurace a proč i policisté mohou mít máslo na hlavě a tajit své hříchy. Ve Zlatém mámení policisté řeší smrt majitele realit, zavražděného den před vlastní svatbou.

Když kapitánu Bennymu Griesselovi přistane na stole spis s odloženým případem, neochotně se spolu se svým partnerem Vaughnem Cupidem, kolegou z jihoafrické elitní policejní jednotky Jestřábů, pustí do ověřování důkazů, které se vztahují ke zmizení – a možné vraždě – bývalého policisty Johnsona Johnsona. Ten totiž zmizel na jedné z nejluxusnějších vlakových linek směřujících z Kapského Města do Pretorie. Odpovědi, které Griessel a Cupido hledají, mohou znát dva Johnsonovi spolucestující, jenže to vypadá, že se dočista vypařili. Těch několik stop, na které Benny a Vaughn narazili, navíc napovídá, že by mohlo jít o snahu zamaskovat mezinárodní skandál.