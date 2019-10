Nové knihy: Dvořáková, Harasimová, Svěrák, Gavron i Uris

Audiokniha nedávno vydaného románu. V příhraniční nemocnici se MUDr. Hynek Grábl ocitl v mrtvém bodě a balancuje s neutěšenou profesní i osobní situací. Kariéru odborníka na pražské klinice uťal opilecký karambol – a následky nese nejen on, ale i jeho blízcí…

Módní návrhářka Edita žije od smrti manžela jen se psem a postupně začíná vnímat zrychlené tikání biologických hodin. Bezhlavě se zamiluje do charismatického Ondřeje. Mladá žena přijímá nabídku k sňatku a věří, že konečně přijde i vysněné dítě. Čeká ji však tvrdé prozření.

Za dramatických okolností 16. srpna 1419 zemřel český král Václav IV. Bylo mu padesát osm. Ač to není z dnešního pohledu požehnaný věk, měl za sebou dlouhou vladařskou dráhu. Vždyť byl českým panovníkem plných jedenačtyřicet let, a to mezi lety 1378 a 1419!