Nové knihy: Dagmar Kludská, Thomas Müller a Alena Lochmannová

V roce 2017 uplynulo 110 let od narození a současně 40 let od smrti Jana Patočky, nejvýznamnějšího českého filosofa 20. století. V mládí studoval u světového filosofa Edmunda Husserla a setkal se i s neméně proslulým myslitelem Martinem Heideggerem. V sedmdesátých letech se stal mluvčím Charty 77. Příslušníci Státní bezpečnosti ho nakonec při sérii výslechů umučili. Patočkovo jubileum se stalo výzvou k veřejnému filosofickému zamyšlení nad významem a celkovým smyslem jeho díla. Publikace ukazuje, že je pro nynější české filosofické myšlení trvale a závažně inspirujícím fenoménem.

Obnovené vydání Snáře, nejúspěšnější knihy Dagmar Kludské, známé kartářky a astroložky, v němž přichází ke čtenářům v roli vykladačky snů. Svůj Snář obohatila úvodním abecedním přehledem snové symboliky a velký počet hesel zaručuje, že odpověď na význam toho, co člověk prožil ve snu, nalezne snadněji. Stručné heslovité výklady jsou zpestřeny vylíčením a následným vysvětlením barvitých snových zážitků, se kterými se jí svěřili její klienti.

Co se děje v přírodě, když padne tma? Kteří živočichové opouštějí své úkryty? Když zapadá slunce, ukládají se zvířata pomalu ke spánku. Ale jdou spát skutečně všechna? Spousta z nich naopak ožívá až s přicházejícím večerem. Tahle obrázková knížka vám ukáže, která to jsou, a umožní vám nahlédnout do nočního dění v přírodě. Vydáme se po stopách výrů, bobrů, rysů i netopýrů a podíváme se, na koho můžeme v noci narazit v lese, u rybníka, na zahradě a ve městě.