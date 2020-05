Nové knihy: Budař, Deaver a Zaoral

Autorka se rozhodla vytvořit obraz pařížské společnosti konce 19. století, kde byl problém vyslovit i méně troufalou myšlenku, pokud její nositelkou byla žena. Čtenáře zavede tam, kam se podívá málokdo, do hospitálu Salpetriere, kam se odkládaly nejen duševně choré, mravně zkažené, ale i nepoddajné ženy, manželky, dcery. O to zajímavější pohled, že zde vystupují i reálné postavy, slavní neurologové Charcot a Babinski, jejichž metody včetně veřejných ukázek hypnózy a hysterických záchvatů, vzdor vší problematičnosti, přispěly k rozvoji medicíny.

Usvědčený vrah Larry Glassbrook má poslední přání, aby se policistka Florence Loveladyová vrátila do Sabdenu. U bývalého sirotčince byly totiž nalezeny čtyři dětské kostry a on je přesvědčen, že tam neleží dlouho. Po Larryho smrti se do rodného města vrací i jeho dcera Cassie. Má k tomu svůj vlastní a velmi pádný důvod. V Sabdenu však není bezpečno. Na povrch vyplouvají pečlivě skrývaná tajemství a obě ženy se znovu ocitají v ohrožení života.