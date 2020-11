Nové knihy: Brownová, Kučíková a Kohout

Rychlé šípy dostanou od Losny zašifrovanou zprávu, v níž jim sděluje, že mu kdosi ukradl ježka v kleci. A tak se Rychlé šípy znovu vydávají pátrat do Stínadel. Ježek se nakonec objeví, ale vyvstanou kolem něj další otázky. Josef Červinka – Grifin se vrátil do světa Rychlých šípů a vypráví příběh, který si v tajemnosti a dobrodružnosti s Jestřábovou trilogií v ničem nezadá. Je neuvěřitelné, že román čekal na vydání celých čtyřicet let! Svět Rychlých šípů a příběh, který ještě neznáte.

Během třiceti sledovaných let trvání komunistického režimu (1960–1989) bylo násilí ze strany Veřejné a Státní bezpečnosti vystaveno na deset tisíc mladých lidí z prostředí (proto)undergroundu a punku. Zástupným důvodem pro často až zběsilé brutální fyzické ataky represivních složek se stala účast „závadové“ mládeže na „ilegálních“ hudebních produkcích, respektive provozování vlastní kultury. Celkem 99 mladých mužů a žen bylo odsouzeno k souhrnnému trestu odnětí svobody v délce 75 let.

V audioknize s bolestnou otevřeností popisuje autorka manželskou krizi, která navždy poznamená životy dospělých i dětí. Názorové třenice, tichá agrese, manželská krize, problémy s dospíváním – to vše zachycené bez servítků a z různých perspektiv. Ovšem jak dobře ví jedna z hrdinek románu, foodstylistka Alice, stejně nakonec rozhodne způsob, jakým se to uvaří a naservíruje. Ani Alicino vaření však nezabrání pozvolnému rozpadu její rodiny, pro kterou toho tolik obětovala. Tak to aspoň vidí ona – zatímco manžel Richard, který právě prodělává krizi středního věku, má na věc jiný názor. A jejich dvě děti na prahu puberty? Těm je všechno jedno. Přinejmenším do chvíle, kdy sedmnáctileté soužití jejich rodičů začne připomínat frašku. Text čtou herci Zuzana Kainarová, Pavel Batěk, Veronika Lazorčáková a Matyáš Valenta.