Nové knihy: Bellmarová, Manningová a Stančík

Kniha zavede čtenáře do exkluzivních lázní v bavorských Alpách Bad Reichenhall roku 1905. Mladá Anna Gmeinerová se zamiluje do Michaela. Oba touží po lepším životě. Michael se rozhodne hledat své ve světě a Annu si později přivézt. Pak však dojde k hroznému zločinu a Anna je přinucena provdat se za jiného muže.

Vyšetřovatel major Toni Morales přjíždí z pevniny na Mallorcu, do Palmy, aby nastoupil do funkce šéfa mordparty, ale zároveň chce přijít na kloub vraždě svého nevlastního bratra. O tomto jeho „osobním poslání“ však nikdo neví, nikdo ani netuší, že Toni nevlastního bratra měl. Pikantní je i skutečnost, že Toniho manželka Mel je advokátka, a tak nezřídka dochází k tomu, že ona zastupuje obviněné ze zločinů, které vyšetřuje její manžel…

John Douglas, agent FBI, se na konci 70. let ve snaze pomoci rozvoji kriminalistiky odhodlal ponořit do psychologie vraždy a přiblížit se znepokojivě blízko skutečným netvorům. Pátral po vrazích, kteří se neslavně proslavili jako „Trailside Killer“ v San Franciscu nebo „Atlantský vrah dětí“. Desítky sériových vrahů konfrontoval, vedl s nimi rozhovory a zkoumal jejich psychiku – patřili mezi ně Charles Manson, Richard Speck a mnozí další.

Léto roku 1940. Devatenáctiletá Vivian Morrisová přijíždí do New Yorku s kufrem a šicím strojem, vyhnaná svými zoufalými rodiči. I když její krejčovský talent a umění perfektně natočit vlasy jí nezajistily postup do druhého ročníku na slavné Vassar College, brzy začíná vydělávat jako krejčová v kabaretním divadle na Manhattanu, které se honosí rozkošně špatnou pověstí. Zde se děvče rychle stává miláčkem varietních tanečnic a mění brak a pozlátko na kreace pro bohyně. Román o půvabu, sexu a dobrodružství, román o mladé ženě, která zjišťuje, že nemusíte být dobrou dívkou, abyste byla dobrým člověkem.