Nová kapela Walkmanz představuje píseň a klip o lásce

„Řekli jsme si, že ať už bude mít tento náš projekt jakoukoliv životnost, budeme dělat vše na sto dvacet procent. Chceme mít dobrý zvuk nahrávek a kvalitní klipy. Proto jsme se hodně soustředili na to, aby hned ten první byl opravdu velký. Věříme, že investice do něj se vyplatí. Byl poměrně náročný na realizaci a jeho natáčení trvalo dva dny. Použili se do něj různé efekty, animace, hodně času zabrala postprodukce. Video nabízí zajímavou dějovou linku i vizuální stránku,“ uvedl Fröde.