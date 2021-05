Nová alba: Twenty One Pilots, Monster Magnet, P!nk či Dirty Old Dogs

Z várky alb, která vyšla před několika dny, byla nejočekávanější novinka americké dvojice Twenty One Pilots. Písničky z ní představí příští rok na festivalu Colours of Ostrava, kde bude hlavní hvězdou. Monster Magnet vydali kolekci svých oblíbených předělávek, Pink koncertní desku a Dirty Old Dogs svou novinku.