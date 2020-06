Nová alba: Lady Gaga, Karol Duchoň, Katarína Koščová či Kygo

Původně mělo šesté studiové album americké popové divy Lady Gaga vyjít již 10. dubna. Vzhledem k pandemii koronaviru je ale odložila na pátek 29. května. „Rozhodně tančíme. Dala jsem do písniček celé své srdce, veškerou bolest, všechny zprávy z jiného světa, které jsem slyšela a přijala. Předávám je do tohoto světa. Vložila jsem je do hudby, jež je, jak doufám, zábavná a čistá. Chci, aby lidé tančili a byli šťastní. Přeju si vydat muziku, kterou uslyší velká část světa a jež se stane součástí každodenního života lidí. Je to upřímné a skutečné album,“ řekla ke svému počinu Lady Gaga.

Americký popový zpěvák známý především kvůli svému vysoko posazenému hlasu prorazil s hitem Let Me Down Slowly. Loni v rámci svého evropského turné zavítal i do Prahy. Po třech singlech vydal své debutové album These Two Windows.