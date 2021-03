Nová alba: Evanescence, Neil Young či Smith/Kotzen

Loni v lednu začala americká rocková kapela Evanescence nahrávat své páté studiové album. Původně chtěla pozvat více producentů, ale pandemická situace to zkomplikovala, a tak se jediným producentem stal Nick Raskulinecz. Kolekce je hudebně pestrá, příjemná.

Young Shakespeare je živé album a koncertní film americko-kanadského folkrockového hudebníka Neila Younga. Natočené bylo roku 1971 na koncertu Live at Massey Hall 1971 během Journey Through the Past Solo Tour.