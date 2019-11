Nová alba: Celine Dion, Lady Antebellum, Westlife, Xindl X či Tove Lo

Album obsahuje nové skladby kanadské popové zpěvačky, které ovlivnil taneční duch. Objevuje se na něm i dříve vydaná Flying On My Own, kterou Dionová zazpívala na posledním vystoupení svého šestnáctiletého působení v Las Vegas. Taneční písničku pro ni napsali Jörgen Elofsson, Liz Rodrigues a Anton Mårtensson a zaznamenává zpěvaččin první krok v další fázi kariéry.