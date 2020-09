Nová alba: Carrie Underwood, Deftones i Ivan Král

My Gift je sedmé studiové album americké countryové zpěvačky Carrie Underwoodové. Je to její první vánoční album a hostují na něm i John Legend a její nejstarší syn Isaiah. Produkoval ho Greg Wells.

Box Later Years je kompletem posledních autorských alb zpěváka a skladatele Ivana Krále, Always (2014), Colors (2018) a Smile (2020). Vydání posledně jmenovaného se nedožil, skonal letos v únoru. Alba s písněmi o lásce, partnerství a mezilidských vztazích představují českou hudební legendu v celém jejím autorském záběru.

Deftones byli slavní už v devadesátých letech. Ohms je jejich deváté studiové album. Od alternativního rocku na něm jdou až k dream popu. Energie této americké kapele z devadesátých let zůstala.

V návaznosti na předchozí album britských Idles nazvané Joy as an Act of Resistance (2018) novinka opět zkoumá moderní sociopolitické klima, třídní boj, duševní zdraví i pozitivní a negativní aspekty momentální slávy kapely.