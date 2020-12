Nová alba: Aneta Langerová, Miley Cyrus, Tata Bojs, The Smashing Pumpkins a další

Zpěvačka Aneta Langerová vydala nové album v den svých čtyřiatřicátých narozenin. Následovat ji do světa dvou sluncí znamená zaposlouchat se do tónů hudebního časoprostoru duše. Posluchač se takto vydá do světa hudby a příběhů tak, jak je zpěvačka zaznamenala a nastínila.