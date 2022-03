Norští a-ha nakonec v Praze vystoupí 1. května

A-ha navštíví Prahu v rámci svého evropské turné, které se už dvakrát odkládalo. Skupinu tvoří pořád původní členové – Morten Harket, Magne Furuholmen a Paul Waaktaar-Savoy. Koncert věnují pětatřicátému výročí nejslavnějšího alba Hunting High and Low, ze kterého pochází i celosvětový hit Take On Me.

Skupina má odehrát všech deset skladeb z debutového alba Hunting High and Low z roku 1985 v pořadí, v jakém byly původně nahrány, včetně Take On Me nebo The Sun Always Shines On T.V. a pak přidají i aktuální materiál.