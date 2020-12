Německé divadlo ukázalo svět zasažený virem

Shakespearovu už tak dost černou komedii Veta za vetu přepsal Thomas Melle do apokalyptického obrazu světa jakožto mrchoviště prostoupeného „švédským dechem“ (aluze na covid-19), v němž zákon stíhající nepovolený sex porušují mocní i nemocní a jemuž vládnou silné ženy s identitou mužů. Svět propadající se do dekadence, hysterie a orgiastických sexuálních praktik. Neboť svět je jen velká „komedie omylů“, jak konstatuje Vévoda hraný skvělou Lisou Hagmeisterovou. Zábavná i šokující inscenace režiséra Stefana Puchera klade zároveň velmi přesné otázky po moci a jejím zneužití.

Nepřímo se ale téma ztráty komunikace a nástupu nejistoty promítlo prakticky do všech inscenací. Ať už to byla reality show z domu Čechovových Tří sester v podání skupiny She She Pop, anebo soumrak nad židovskou komunitou v předválečné Varšavě v inscenaci Boxer hamburského Thalia Theater, anebo Schillerova Marie Stuartovna berlínského Deutsches Theater s postavami uvězněnými v oddělených kójích a zbavenými přímého hereckého kontaktu.